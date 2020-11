Stiri pe aceeasi tema

- Șase localitați din județul Alba intra in carantina de marți, 17 noiembrie, incepand cu ora 00.00. Este vorba despre Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud și Ciugud. Perioada propusa de autoritați pentru aplicarea restricțiilor este 14 zile, adica pana in 30 noiembrie inclusiv. Comitetul Județean pentru…

- In urma ședinței CJSU care a avut loc astazi astazi, 15 noiembrie 2020, s-a decis carantinarea orașelor Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, precum și a comunei Ciugud. De asemenea, au fost hotarate și noile restricții care vor intra in vigoare de marți, 17 noiembrie 2020. Avand in vedere situația…

- Astazi, 11 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 232 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 8 au fost atribuite orașului Teiuș și cate 1 comunelor Galda de Jos și Steremț. Localitațile din care provin…

- Astazi, 9 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 98 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 98 de noi cazuri: ABRUD: 2 cazuri AIUD: 3 cazuri ALBA IULIA: 31 cazuri BISTRA: 1 caz BLAJ: 6 cazuri…

- Patru orașe din Alba indeplinesc condițiile incidentei cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori pentru a fi carantinate, ca urmare a unei decizii a Departaentului pentru Situatii de Urgenta. Cele patru orase sunt Alba Iulia, Sebes, Cugir si Blaj, care au o incidenta a cazurilor de peste 6 la mia de…

- Pana la data de 31 octombrie 2020, in județ, au fost depistate 5120 de persoane infectate, 2978 vindecate și 141 dedecese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 1007 probe (620 la DSP si 387 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 103333. In ultimele 24 de ore, au…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 137 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 13 au fost atribuite Municipiului Aiud. Localitațile din care provin cele 137 de noi cazuri: Abrud:…