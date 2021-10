COVID-19 în Mureș: decese, vindecări, cazuri noi, testări Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat joi, 28 octombrie, urmatoarele cifre inregistrate in ultimele 24 de ore in județul Mureș, referitoare la pandemia de COVID-19: 361 de cazuri noi, 363 de persoane confirmate pozitiv internate, 17 decese și 385 de persoane vindecate. Potrivit aceleiași surse, "in ultimele 24 de ore au fost efectuate … Post-ul COVID-19 in Mureș: decese... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

