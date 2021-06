Stiri pe aceeasi tema

- Alte 45 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dupa efectuarea a 5.130 de teste. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 255.105.

Spitalul Municipal din Turda a transmis o informare privind activitatea desfașurata in ultimele doua saptamani, valabila pentru perioada 7-20 mai 2021.

- Alte 213 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 4.452 de teste. Astfel, bilanțul imbolnavirilor de coronavirus in țara noastra a ajuns la 253.386.

- Alte 323 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, unul e de import: 1- Austria.Numarul total de teste efectuate – 3.917, dintre care 501 – teste Rapid – Antigen.

- Alte 830 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 0 cazuri sint de import. Numarul total teste efectuate – 5704, dintre care 1031 teste Rapid- Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 240.886. Din numarul…

- Alte 773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, marți, in Republica Moldova, dupa efectuarea a 4438 de teste.Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sunt de import (2 – Romania, 1 – Germania).

- Alte 917 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (1- Egipt). Numarul total teste efectuate – 4469, dintre care 712teste Rapid- Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 228 370. Din…

- Alte 1866 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dupa efectuarea a 6.588 de teste, dintre care 367 teste rapide. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 223.986.