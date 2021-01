Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Moderna va livra Italiei in saptamana care va incepe la 7 februarie cu 20% mai putine vaccinuri decat s-a angajat, a declarat vineri comisarul special italian pentru combaterea epidemiei de COVID-19, Domenico Arcuri, transmite Reuters. 'Cu cateva minute in urma,…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat, marti, ca a primit informatii de la departamentul pentru sanatate din California ca mai multi oameni sunt tratati la un centru din San Diego pentru posibile reactii alergice la vaccinul sau pentru Covid-19 dintr-un anumit lot, potrivit Reuters.Comentariile…

- Moderna a anunțat, marți, ca a fost informata de catre departamentul pentru sanatate din California ca mai mulți oameni sunt tratați intr-un centru din San Diego pentru posibile reacții alergice la vaccinul sau anti-COVID-19 dintr-un anumit lot, conform Reuters . Compania americana a facut acest comentariu…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat joi ca a devansat cu aproape o saptamana data unei posibile autorizari a vaccinului anti-Covid produs de compania americana Moderna, informeaza Agerpres, care citeaza AFP și Reuters. Astfel, reuniunea prevazuta inițial pe 12 ianuarie va avea loc pe…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca a fost informata de Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) ca anumite documente legate de autorizarea vaccinului dezvoltat impotriva Covid-19 au fost accesate intr-un atac cibernetic, potrivit Reuters. EMA, care analizeaza medicamente si vaccinuri pentru…

- Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva covid-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa, pe baza rezultatlor complete ale studiului sau clinic, care arata ca vaccinul are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta, relateaza…

- Moderna cere autorizarea de urgenta in SUA si Europa a vaccinului sau impotriva COVID-19, cu o eficienta de 94,1%. Serul previne 100% cazurile grave Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva COVID-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa. Cererea…

- Moderna a declarat ca vaccinul sau experimental are o eficienta de 94,5% in prevenirea COVID-19, pe baza datelor intermediare dintr-un studiu clinic aflat intr-un stadiu avansat. Astfel, Moderna devine a doua companie americana intr-o saptamana care a raportat rezultate care depasesc cu mult asteptarile…