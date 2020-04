Stiri pe aceeasi tema

- ​​Au început înscrierile la hackathon-ul organizat în mai multe state UE, printre care și România, la care sunt invitați IT-iști care vor sa dezvolte soluții relevante în epidemia de coronavirus COVID-19. Șansa la oportunitați de finanțare UE. Citește mai departe,…

- Ziarul Unirea OFICIAL sunt 285 de cadre medicale infectate cu COVID-19 in Romania. 181 sunt medici și asistenți Nu mai puțin de 285 de cadre medicale sunt infectate, in prezent in țara noastra, cu noul coronavirus, potrivit raportarilor catre Institutul Național de Sanatate Publica. Așadar, 91 medici,…

- Incep concedierile, in condițiile in care barurile și restaurantele au fost inchise in aceasta perioada, pentru a se evita raspandirea Covid-19. O societate din Targu-Jiu va concedia luna aceasta 42 de persoane. Deja a fost notificata Agenția de Șomaj din Gorj. Alte firme vor fi nevoite sa bage personalul…

- Mediul de business din Romania acuza din plin socul provocat de epidemia Coronavirus, printre cele mai afectate domenii regasindu-se turismul, HoReCa si transportul. Un set de 21 de masuri care sa atenueze...

- Specialiștii estimeaza injumatațirea numarului de firme profitabile in 2020 din cauza unei foarte probabile crize economice cauzata de fenomenul Covid-19. Potrivit mediilor de afaceri, in Romania, din 800.000 companii active, doar 40.000 sunt profitabile, iar rata medie de profit este de 7-10%. In acest…

- Am vazut și vedem cu toții legatura foarte puternica dintre COVID-19 și scaderea inregistrata de piețe la nivel global, de la caderea burselor și disputa privind prețul barilului de petrol pana la intrarea in carantina a unor zone intregi, ba chiar a unei țari, Italia fiind cel mai afectat stat de virus,…

- Accentuarea epidemiei de coronavirus Covid 19 a creat deja probleme semnificative in economia romaneasca, de la transporturi, la industria de evenimente, turism si HoReCa, potrivit analistilor de la Sierra Quadrant, care spun ca, fara masuri eficiente de reorganizare a business-urilor, multe dintre…