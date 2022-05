COVID-19: Campanie de testare masivă la Beijing pentru a evita impunerea unui lockdown Autoritatile sanitare din Beijing au anuntat o noua runda de teste pentru COVID-19 a locuitorilor capitalei chineze, pentru a evita o propagare a contagierilor si un lockdown sever, similar celui impus la Shanghai, unde milioane de persoane sunt izolate in case de peste o luna de zile, relateaza sambata EFE. Sambata au fost raportate la Shanghai 253 de noi contagieri si peste 4.000 de cazuri asimptomatice, pe care autoritatile nu le contabilizeaza. Autoritatile chineze au anuntat totodata suspendarea examenelor de admitere la facultate, in principiu o luna, o decizie care se adauga amanarii Jocurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

