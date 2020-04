10% dintre persoanele testate au fost confirmate cu coronavirus! Violeta Stoica Daca pana in urma cu o saptamana, pacienții internați la secțiile de Terapie Intensiva puteau fi numarați pe degete, situația a devenit ingrijoratoare in weekend, ieri, la pranz, fiind oficial 141 de persoane confirmate cu coronavirus care aveau nevoie de susținerea funcțiilor vitale cu ajutorul aparaturii medicale speciale. Conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in țara, pana ieri fusesera confirmate in total 3.864 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre acestea 374 fiind declarate…