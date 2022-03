Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a anunțat ca este posibil ca pandemia de coronavirus sa nu se fi terminat. Alexandru Rafila spune ca un eventual val sase de Covid poate fi luat in calcul doar din toamna. El a explicat ca acesta ar presupune o alta tulpina care sa se transmita sustinut in comunitate.…

- Alexandru Rafila a declarat ca Ministerul Sanatații nu iși pune problema apariției unui nou val COVID. In lipsa unor studii care sa ofere o viziune mai ampla asupra problemei, ministrul crede intr-un parcurs optimist de incheiere a pandemiei și relaxare a masurilor.„Nu ne punem problema unui val 6 in…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, susține miercuri o declarație de presa, in ziua in care Romania a inregistrat peste 34.000 de noi cazuri de Covid, in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar raportat de la inceputul pandemiei. Declarația de presa a inceput azi la ora 14:00 și are loc la Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vor merge vineri, 21 ianuarie, la Centrul de Evaluare COVID-19 organizat in cadrul Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa al PSD, vizita va fi urmata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, 11 ianuarie, la Constanta, ca Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide creșteri de cazuri COVID din Europa, dupa ce, bilantul COVID de marti a raportat aproape 9.000 de cazuri noi, dublu fata de ziua precedenta."In mod evident ne aflam…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri, 7 ianuarie, ca aproape un sfert din pacientii COVID ar putea beneficia de tratamente antivirale tintite. Potrivit acestuia, primele cantitati de Molnupiravir, antiviral folosit in tratarea pacientilor COVID, ar putea sa ajunga in tara pana la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut declarații in cadrul unui interviu, despre situatia actuala a variantei Omicron in Romania, despre certificatul verde, dar si ce se intampla cu faptul ca nu mai sunt teste in scoli.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…