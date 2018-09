Stiri pe aceeasi tema

- Trei braileni s au ales cu dosare penale fiind cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si furt, dupa ce au sustras carne din ferma Romsoci din Tichilesti, unde saptamana trecuta a fost confirmata existenta virusului pestei porcine africane, potrivit…

- 140.000 de porci vor fi uciși incepand de luni. Sute de oameni, angajati ai fermei, vor ramane fara locuri de munca. Și nimeni nu știe cum iși vor intreține familiile. George Paladi, prefectul judetului Braila: “Avem confirmarea pestei porcine africane in a doua mare exploatatie comerciala din…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult Braila, unde exista aproximativ 140.000 de porci, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru…

- Primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare in 28 iunie si 9 iulie. Din data de 9 iulie si pana la data prezentei nu a mai fost confirmat un alt focar de boala in Bulgaria.Pesta…

- Prefectul judetului Vrancea si membrii ai Comitetului Local de Combatere a Bolilor au avut in ultimele doua zile intalniri in care au discutat pe tema masurilor privitoare la prevenirea aparitiei si raspandirii bolii de pesta porcina pe raza teritoriului judetului Vrancea. Reprezentantii societatilor…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, a instituit un punct de control temporar in trafic in comuna Ciorani, la granița județului Prahova cu județul Ialomița, pe…

- Semnalarea prezentei in cateva localitati din tara a virusului pestei porcine africane a determinat Guvernul sa ia o serie de masuri de prevenire a extinderii acestei boli deosebit de periculoase. Intre masurile adoptate se numara si instituirea controlului privind prezenta mistretilor in zonele in…

- Reuniți la Palatul Administrativ, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor Suceava au aprobat astazi, in unanimitate, Planul reactualizat de prevenire și combatere a pestei porcine africane. Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului, Suceava se numara printre județele de granița considerate…