Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Salaj se alatura și in acest an demersului Centrului Județean de Resurse și de Asistența Educaționala Salaj ( Cjrae Salaj ) și al Inspectoratului Scolar Judetean Salaj de a organiza etapa județeana a Concursului național de consiliere școlara prin artterapie „Exprima-te liber!” Competiția…

- Ediția semifinalei America Express a fost in topul preferințelor celor de acasa, show-ul ajungand sa fie din nou lider de audiența. Competiția intra in linie dreapta catre finala in aceasta seara, iar concurenții simt presiunea mai mult ca oricand: vulturul roșu așteapta ultima echipa din cursa!

- Studenții romani proiecteaza zone sustenabile in patru orașe din țara. Competiția RESPO CITY, Ediția 2023! Conform regulamentului, studenții vor proiecta un centru de colectare al deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), pe unul dintre cele patru situri propuse, in orașele Timișoara,…

- In perioada 27 februarie – 4 martie 2023 se desfașoara cea de a XIII-a ediție a Concursului Național „Margareta Sterian”, eveniment de tradiție pentru elevii iubitori de arta din toata țara ce iși dau intalnire an de an la Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzau, locul unde este organizata competiția.…

- LA START… Ediția a II-a a “Turneului Tigrilor” la fotbal așteapta fluierul de start. Aproximativ 20 de cluburi și-au anunțat prezența la acest turneu, unde vor participa peste 500 de copii, antrenori și suporteri. Competiția va fi adresata celor mai mici fotbaliști, nascuți in anii 2014 și 2015. Clubul…

- Cea de-a treia ediție a HEITS Apuseni SKI Cup a luat starul pe partia de la Buscat. Aceeași competiție de schi alpin adevarat organizata an de an, are loc astazi, 18 februarie pe partiile Buscat SKI Resort. Competiția va consta intr-o proba de Slalom Uriaș (Giant Slalom) dedicata copiilor, adolescenților…

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)" a castigat selectia nationala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala nationala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

- Romania va participa cu o delegatie de 18 sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2023, editia de iarna, la Friuli Venezia Giulia (Italia), in perioada 21-28 ianuarie, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, vineri, pe pagina sa de Facebook.Comitetul Executiv al COSR a aprobat…