- Președintele României, Klaus Iohannis, și-a construit de-a lungul timpului o reputație internaționala de campion al democrației, însa aceasta începe sa se piarda pe plan intern pe fondul criticilor legate de instalarea noului guvern despre care unii comentatori spun ca este terenul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in țara noastra. Vizita Președintelui Republicii Moldova este prima vizita oficiala in Romania pe care aceasta o efectueaza…

- Unul din trei romani considera ca președintele Iohannis este principalul vinovat pentru actuala criza politica. La nivelul intenției de vot, liberalii și USR sunt gruparile care au avut cel mai mult de pierdut. La intrebarea „Cine considerați ca este vinovat de producerea crizei politice prin care Romania…

- Romania a cazut anul trecut pe ultimul loc în Uniunea Europeana (UE) în topul privind economia și societatea digitala (DESI), care abordeaza cinci domenii cheie: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice digitale, se arata în…

- Luni, 11 octombrie, ora 17.41, Romania a fost notificata in legatura cu rodiile din Turcia, care au o concentrație uriașa a pesticidului Lambda-cyhalothrin. Limita maxim admisa pentru acest pesticid este de 0,01 mg/kg, in timp ce in loturile respective valoarea identificata a fost de 0,048 mg/kg. Adica…

- Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in PNRR o serie de proiecte despre care nu s-a vorbit nimic in spațiul public. Scanarea rapida a albiilor minore Unul dintre aceste proiecte “secrete” transmise la Bruxelles și menționat in anexa de 767 de pagini la…

- Comisia Europeana s-a angajat sa propuna intr-o saptamana soluții la creșterea prețurilor la energie electrica, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis. „Am avut o prima discuție despre prețurile la energie, in special prețurile la electricitate, și am convenit sa urgentam toate demersurile.…

- Cu puțin timp in urma, fostul ministrul al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a confirmat ca Florin Cițu i-a propus sa ramana in Guvern. Premierul a afirmat, sambata, 25 septembrie, la Congresul PNL, ca a facut aceasta oferta, atunci cand s-a rupt coaliția cu USR PLUS. Cristian Ghinea a postat un…