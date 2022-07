Costin Rasauteanu: Daca vrem sa mai salvam ceva, trebuie sa desfiintam taxa de parcare pe perioada sezonului in statiunea Mamaia“

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre pricipalele motive pentru care statiunea Mamaia este goala il reprezinta si constructiile haotice. Constructii masive care se fac de a lungul litoralului Colegii USR din Consiliu Local au atras mereu atentia ca trebuie oprite aceste constructii, din pacate proiectele imobiliare sunt votate…

- Multe se schimba in pe parcursul catorva decenii, iar stațiunea Mamaia este locul in care trecerea timpului e cat se poate de vizibila. In comparație cu felul in care arata in perioada comunismului, stațiunea de pe litoralul romanesc pare a fi acum un loc total diferit.

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, sustine ca statiunea Mamaia arata bine “din masina”, ca i se pare curata, organizata si neaglomerata in aceasta perioada din an. Constantin Daniel Cadariu a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Mamaia cum…

- Consilierul local PNL Constanta, Costin Rasauteanu denunta, printr o postare pe pagina personala de Facebook, "abuzurile Primariei Constanta impotriva agentilor economici" din statiunea Mamaia si Satul de Vacanta. "Pentru Primaria Constanta, abuzurile impotriva agentilor economici si nerespectarea hotararilor…

- 289 de cazuri de gripa clinica Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, în saptamâna 2 - 8 mai, au fost raportate 289 de cazuri de gripa clinica, fata de 54 de cazuri înregistrate în aceeasi perioada a anului trecut. În acelasi interval au…

- Tanar de 18 ani, retinut pentru talharie calificata. La data de 1 mai a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in autobuz, in dreptul unei unitati de cazare din statiunea Mamaia, i a fost…

- Trafic aglomerat in statiunea Mamaia, judetul Constanta, inainte de 1 mai.Valori de trafic intense sunt inregistrate vineri in zona statiunii Mamaia.Turistii se pregatesc de minivacanta de 1 mai, iar pe litoralul romanesc se poate observa o aglomerare a traficului rutier. Mai multe imagini in galeria…

- sursa foto: Primaria Constanța Pentru a elimina deficiențele circulației rutiere existente la intare in stațiunea Mamaia, in special in perioada sezonului estival, Primaria Municipiului Constanța a luat decizia resistematizarii intersecției bulevardelor Mamaia și Aurel Vlaicu, transmite administrația…