- Recent, cantarețul a facut o serie de afirmații despre arestarea fraților Tate, judecați acum pentru trafic de persoane și viol. Ce argumente a avut in favoarea celor doi milionari britanici?

- Andrew Tate, reținut de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane și viol, este susținut de reprezentanții forțelor de ocupație din Afganistan. O jurnalista ar fi discutat cu ei despre aceasta tema și a postat ulterior un mesaj controversat pe Twitter.

- Aflat in arest preventiv de trei zile, Andrew Tate susține ca a fost amenințat cu moartea și se teme pentru viața lui, sugerand din nou ca exista o așa-zisa organizație secreta care i-a pus gand rau. Fostul luptator și fratele sau, Tristan Tate, a fost arestați preventiv intr-un dosar de trafic de persoane…

- In timp ce Andrew Tate era in arestul Poliției Capitalei fiind suspectat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a fost postat vineri, 30 decembrie, un mesaj conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „Matrix si-a trimis agentii”. La doua ore dupa apariția mesajului, britanicul…

- Cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, vizați joi de percheziții DIICOT , sub acuzația ca au sechestrat doua fete, au fost reținuți pentru 24 de ore, informeaza Antena 3 . Pe numele celor doi a fost deschis un dosar de trafic de persoane. Tristan și Andrew Tate au fost duși joi la audieri,…

- NU A SCAPAT… Un barbat de 40 de ani, cu cetațenie bulgara și R. Moldova, care este cercetat pentru infracțiunea de trafic de persoane si cautat de autoritațile din Romania, a fost prins la Vama Albița. In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 23.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița /I.T.P.F.…

- Președintele Partidului Ecologist, Danuț Pop, a fost reținut de DNA pentru trafic de influența, fiind acuzat ca ar fi primit de la o persoana aproximativ 10.000 de euro, promițandu-i, in schimb, ca va interveni pe langa un deputat pentru angajarea unei anumite persoane pe o funcție de consilier la cabinetul…