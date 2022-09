Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau informeaza ca pe data de 7 octombrie 2022, ora 10:00, in Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43, va avea loc licitația funciara cu strigare privind vinzarea-cumpararea terenurilor din intravilanul municipiului. La concurs sint expuse 11 terenuri, cu diverse…

- SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice : 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2.…

- "Agenția Domeniilor Statului da startul primei sesiuni de concesionare prin licitație cu strigare din septembrie 2022! Județele unde se afla terenurile scoase la concesionare sunt: Braila, Buzau și Tulcea!" Anunța ADS, intr-o informare. La Buzau sunt scoase la concesionare peste 50 de hectare apartinand…

- MURES INSOLVENCY SPRL lichidatorul judiciar al societații BICAPA S.A., in faliment, cu sediul in Tarnaveni, str. Avram Iancu nr.144, județul Mureș, continua: LICITATIA PUBLICA pentru valorificarea urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul debitoarei: 1. Teren de 398 mp aferent blocului de garsoniere…

- Ramașițele a doi copii de varsta școlara primara au fost gasite in valize cumparate la licitație intr-un depozit din Auckland, a confirmat joi, poliția din Noua Zeelanda. Inspectorul Tofilau Faamanuia Vaaelua a declarat ca trupurile au fost probabil depozitate timp de mai mulți ani, iar victimele aveau…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara prin licitatie doua autoutilitare ce vor deservi parcul auto al institutiei Valoarea totala estimate este de 178.200 lei n prezent parcul auto al Consiliului Judetean Constanta, este format din 8 autovehicule Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor…

- Primaria din Sibiu a gasit o metoda inedita de a suplimenta bugetul local: scoaterea la licitatie a nu mai putin de 430 de locuri de veci. Cu un pret de pornire de la 5.000 lei, edilii spera sa obtina o suma cat mai mare din aceasta afacere.Noile locuri de veci cu care sunt ofertati sibienii se afla…

- O pereche de schite in creta rare, reprezentand doi apostoli din "Cina cea de Taina" de Leonardo da Vinci si realizate la scurt timp dupa ce pictorul isi terminase capodopera, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii organizate de Sotheby's la inceputul lunii iulie Desenele, reprezentandu-i…