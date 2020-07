Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile si alte doua persoane sunt cercetate sub control judiciar, printr-o decizie a Tribunalului Giurgiu emisa vineri, in urma perchezitiilor domiciliare la persoane care comercializau droguri de mare risc, cannabis si heroina."Politistii…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au depistat un barbat, din Campulung, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze cocaina. Acesta a fost arestat preventiv. La data de 29 iunie a.c., polițiștii din cadrul Brigazii…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii DIICOT - S.T. Arad, au prins in flagrant delict, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, un barbat banuit de trafic de droguri de risc. "Astfel, in noaptea de 14 spre 15 iunie 2020, in urma investigatiilor…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Arad, au prins in flagrant delict, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, un barbat banuit de trafic de droguri de risc. In noaptea de 14 spre 15 iunie 2020, in urma investigațiilor…

- Cei doi ar fi transportat 7,6 kilograme de canabis. Tribunalul Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a unei femei din Constanta. Aceasta este acuzata de trafic international de droguri. Tot in acest dosar este cercetat si sotul femeii. Barbatul este cercetat in stare de arest la domiciliu.Dosarul…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe a fost arestat preventiv pentru detinere si trafic de droguri, dupa ce politistii au descoperit ca detinea aproximativ 80 de grame de cannabis. "In data de 2 mai a.c., in urma activitatilor specifice desfasurate de politistii din cadrul…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe a fost arestat preventiv pentru detinere si trafic de droguri, dupa ce politistii au descoperit ca detinea aproximativ 80 de grame de cannabis potrivit Agerpres. "In data de 2 mai a.c., in urma activitatilor specifice desfasurate de…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe a fost arestat preventiv pentru detinere si trafic de droguri, dupa ce politistii au descoperit ca detinea droguri. Inițial, asupra tanarului au fost gasite aproximativ 30 de grame de cannabis, iar in urma perchezițiilor domiciliare au…