- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie's,…

- Ce salariu cere Leonardo Di Caprio pentru un film la Hollywood. Leonardo Di Caprio este unul dintre cei mai renumiți actori de la Hollywood, iar salariul sau depașește orice imaginație. Leonardo Wilhelm DiCaprio este un actor și producator de film american. El a fost nominalizat de șapte ori la Premiile…

- Destinație turistica de interes pentru banațeni. Consulatul General al Republicii Serbia la Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania, Primaria Municipiului Veliko Gradiște și Organizația Turistica Veliko Gradiște au organizat o conferința de prezentare...

- Dupa doi ani de pandemie, romanii sunt dornici sa plece in vacante de Paști. Cele mai cautate destinații sunt in zonele cu tradiție din Transilvania și nordul Moldovei. Dar și cererea de rezervari pe litoral a crescut cu 20% fata de anul trecut.

- Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat ca banca ar putea pierde aproximativ un miliard de dolari din cauza expunerii sale pe Rusia, fiind pentru prima data cand a detaliat amploarea pierderilor potențiale rezultate din conflictul din Ucraina, noteaza Reuters. In scrisoarea sa anuala catre acționari,…

- Bulevardul si regulamentul. In martie 2021, Primaria Craiova lansa in consultare publica, in premiera, un regulament local care viza aspectul unei strazi. Era vorba de Calea Bucuresti . Regulamentul privind „stabilirea categoriilor de interventii in vederea reabilitarii fronturilor construite in zona…

- MOL Romania, filiala locala a grupului petrolier ungar MOL, a ajuns compania cu cel mai scump carburant din zona Barbu Vacarescu, Bucuresti, arata datele publicate pe aplicatia Monitorul Preturilor, gazduita de Consiliul Concurentei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa de la New York a incheiat vineri in scadere, paralizata de incertitudinea legata de criza din Ucraina, dar și de inflație și de normalizarea monetara a Bancii Centrale Americane (Fed), potrivit AFP.