Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra (46 de ani), antrenorul celor de la Al-Ittihad, a pierdut titlul in ultima etapa in Arabia Saudita in fața celor de la Al Hilal. Tehnicianul roman a avut o prima reacție dupa dezamagirea suferita. Deși a avut la un moment dat 11 puncte avans fața de Al Hilal, Al-Ittihad a ajuns in ultima…

- Al-Ittihad, formația antrenata de Cosmin Contra (46 de ani), și Al-Hilal dau astazi, de la ora 21:00, batalia decisiva pentru titlul din Arabia Saudita. Inaintea ultimei etape, cele doua sunt la egalitate de puncte, 64. Daca vor termina la egalitate de puncte, Al-Hilal devine campioana, datorita avantajului…

- Al-Ittihad, formația antrenata de Cosmin Contra (46 de ani), și Al-Hilal sunt la egalitate de puncte inaintea ultimei etape din Arabia Saudita. Pentru a spera la titlu, antrenorul roman are nevoie de un pas greșit al rivalei! Al-Ittihad a supraviețuit in lupta pentru titlu, unul pe care il cauta din…

- Meci teribil de tensionat, incarcat cu o miza uriașa, in campionatul de fotbal din Arabia Saudita pentru antrenorul roman Cosmin Contra. Joi, 23 iunie, de la ora 21:00, in etapa a 29-a (penultima), liderul Al-Ittihad, pregatit de cel alintat „Gurița”, are meci in deplasare, la Dammam, cu Al-Ettihaq.

- Antrenorul roman Eusebiu Tudor a reușit sa-și indeplineasca obiectivul cu divizionara secunda din Arabia Saudita – Al Shoalah, reușind sa salveze echipa de la retrogradare, chiar in ultima etapa! Golul marcat de internaționalul din Guineea Bissau, Piqueti (atacant trecut prin prima liga portugheza),…

- Al-Ittihad, al treilea meci in șir fara victorie, a treia infrangere in ultimele 6 etape. Dupa 0-1 cu Al-Taee, echipa lui Cosmin Contra a cazut pe locul 2. E aproape imposibil sa o mai intreaca pe Al-Hilal. La jumatatea lunii martie, Cosmin Contra și Al-Ittihad erau primii in Arabia Saudita, cu 11 puncte…

- Al Sharjah, echipa din Emiratele Arabe Unite antrenata de Cosmin Olaroiu, a ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor Asiei, dupa ce a remizat, pe teren propriu, scor 2-2, cu Al Hilal (Arabia Saudita), in etapa a V-a, penultima, a Grupei A.

- Al Sharjah, echipa din Emiratele Arabe Unite antrenata de Cosmin Olaroiu, a ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor Asiei, dupa ce a remizat, pe teren propriu, scor 2-2, cu Al Hilal (Arabia Saudita), in etapa a V-a, penultima, a Grupei A. Fii la curent cu cele mai noi…