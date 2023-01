Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 ani de organizat evenimente, cantat și prezentat emisuni de televiziune, Deea și Dinu Maxer și-au gasit serviciu. Cei doi lucreaza la departamentul de marketing al unei companii turcești care distribuie pe piața romaneasca produse de cosmetic, curațenie și wellness spa. Mai ales ca au sunt…

- Batranul festival național de Muzica Ușoara Mamaia, retras de la pensie. Dupa o pauza de 10 ani, anul acesta sunt șanse sa fie organizat anul acesta. Cel puțin așa promit oficialii CJJ Constanța. Arena Teatrului de Vara, locul unde s-a nascut muzica ușoara romaneasca, va intra in acesta primavara intr-un…

- Fostul milionar extrentic al Bucureștiului, Irinel Columbeanu (65 de ani) a pierdut procesul cu un furnizor de energie electrica pentru consumul inregistrat la vila care a ars din temelii și pe care o banca pusese dechestru in contul unei mari datorii. Adresa de la care i s-au emis facturi in continuare.…

- Anisia Gafton, cea care a caștigat ultima ediție a reality show-ului ”Sunt celebru, scoate-ma de aici” rupe tacerea privind suma primita pe langa premiul cel mare pus la bataie, 100.000 de euro. Moldoveanca ce s-a facut cunoscuta la ”Romanii au Talent”, unde a obținut premiul de originalitate, și care…

- Iarna iși face simțita prezența in Romania, dupa ce temperaturile au scazut semnificativ, in ultima perioada. Cand va ninge in Capitala. Prognoza meteo se va menține inchisa in ultimele ore in țara noastra. Experții de la ANM anunța ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru marile zone ale Romaniei Sezonul…

- Așa arata unitațile de primiri urgențe din toate spitalele din țara. Numarul cazurilor de viroze a explodat, iar in multe unitați toate secțiile sunt pline. La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala sunt zilnic aproximativ 400 de prezentari.„Avem o problema cu fetița, are 14 ani. Are o gastrita,…

- Academia Hagi, creata și susținuta de fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi, a fost desemnata cea mai buna academie din Romania de catre FRF in ultimii 4 ani. Vara anului 1979. La numai 14 ani, Gheorghe Hagi uimește deja lumea fotbalului juvenil și primește cea dintai convocare la Luceafarul București,…