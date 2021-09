Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca a trecut ceva timp de cand am luat la „puricat” o pereche de caști de gaming, am apelat la cei de la Razer , care ne-au trimis Razer Barracuda X. Lansate in aceasta vara, Barracuda X iși propun sa fie una dintre cele mai versatile perechi de caști existente pe piața, fiind capabile sa se conecteze…

- E greu sa mai luam in serios ce face Primaria pe subiectul managementului traficului in oras. Tramvaiele noi au reusit sa strabata muntii spre Iasi, la fel cum a facut-o si armata lui Mihai Viteazul inainte de anul 1600. Nu stiu de ce se plang ultra-nationalistii: cel putin in Moldova, traditiile si…

- Aceasta va fi amenajata pe șoseaua și strada Nicolina, de la intersecția cu strada Salciilor (zona Lidl Nicolina) pana in Podu Roș. Decizia, care a fost supusa dezbaterii publice in ultimii ani, a fost luata de Comisia de Circulație a Municipiului Iași in cadrul ședinței din 25 martie 2021 și a fost…

- Revin tramvaiele pe traseele din Tatarasi dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare a infrastructurii acestora. Circulatia mijloacelor de transport public pe sine pe traseele 1, 3 si 13 va fi reluata incepand de sambata, 7 august 2021. Primul vagon va pleca spre Tatarasi in ziua mentionata, la ora…

- „In cursul zilei de vineri, 23 iulie, a inceput amenajarea benzii unice pentru mijloacele de transport in comun pe soseaua si strada Nicolina, de la intersectia cu strada Salciilor (zona Lidl Nicolina) pana in Podu Ros. Decizia, care a fost supusa dezbaterii publice in ultimii ani, a fost luata de Comisia…

- Traficul rutier este ingreunat, miercuri, in județul Constanța, la ieșirea din Eforie Nord. Colonele de mașini de intind pe 8 kilometri. Circulația este data peste cap pe DN39, la ieșirea din Eforie Nord, fiind inregistrat trafic ca in zilele de la sfarșitul saptamanii, cand stațiunile de la malul marii…

- Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, spune ca banda dedicata pentru transportul in comun pe Splaiul Independenței va debloca traficul. ”Pe Splaiul Independenței, intre strada George Coșbuc și strada Arany Janos, va fi sens unic, va fi o banda dedicata numai pentru mijloacele de transport in comun.…

- In primele 15 minute de la lansarea portalului web https: certificat covid.gov.ro peste 11.000 de persoane au obtinut un astfel de certificat.Peste 170.000 de certificate digitale UE privind COVID au fost generate pana la ora 12:00.In primele 15 minute de la lansarea portalului web https: certificat…