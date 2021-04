Stiri pe aceeasi tema

- Deputata Cosette Chichirau, copresedinte USR PLUS Iasi, ii cere primarului Mihai Chirica sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a anuntat intr-o conferinta de presa ca va intra in greva japoneza, nemultumit de faptul ca bugetul local nu a fost votat. "Daca nu este capabil sa faca un buget,…

- Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti, s-a aratat socat de situatia de la Spitalul Foisor, unde pacienții au fost evacuați noaptea pentru a fi transformat in spital Covid si a cerut demiterea ministrului Vlad Voiculescu. „Opriti-va!!! Asa nu se mai poate! Domnule ministru… Pacienti, unii abia…

- Haosul existent la Poli Iași genereaza reacții din partea jucatorilor. Neplatiți de doua luni, fotbaliștii ieșeni au anunțat ca intenționeaza ca marți sa nu se antreneze. Gestul vine dupa ce saptamana trecuta jucatorii au cerut ca primarul Iașului, Mihai Chirica și membrii Consiliului Director sa vina…