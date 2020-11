Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, fostul prefect Cristian Roman, a anuntat, marti, ca este infectat cu virusul SARS-CoV-2, anunța AGERPRES. "Dragi prieteni, de mai bine de o jumatate de an, in calitate de manager al unui spital suport Covid, am facut tot posibilul ca impreuna…

- Virgil Popescu a scris pe pagina sa de Facebook ca a avut simptome de gripa duminica seara, dar ca starea sa de sanatate nu este grava si este nerabdator sa se intoarca la munca. "Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- Este vorba despre deputatul PSD , Simona Bucura Oprescu. Aceasta a anunțat pe pagina personala de facebook ca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. In ceea ce privește starea sa de sanatate, aceasta a confirmat ca este internata la spital și se afla intr-o stare stabila. „Dragii mei, Ma alatur miilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, se afla in secția Reanimare, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, pentru a doua oara. „În legatura cu informațiile publicate pe rețelele de socializare, în legatura cu starea mea de sanatate vin cu o precizare, pentru a nu…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a anunțat, miercuri, ca s-a infectat cu noul coronavirus, el precizand ca a inceput sa il doara capul marți seara, iar mai apoi a avut „o stare generala de slabiciune și moleșeala”, motiv pentru care s-a testat pentru a vedea daca are COVID-19. „In cursul zilei…