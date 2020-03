Coronavirusul, letal pentru micile afaceri româneşti VIDEO Alexandru Ivascu este administratorul unei sali de fitness din Drobeta Turnu Severin. Odata cu pandemia de coronavirus, el a schimbat complet regulile in sala pentru putinii clienti care inca mai vin sa faca sport. "Daca ii mai treceam cu vederea la incaltaminte, acum nu intri in sala, te schimbi la usa. E un covor cu solutie pe el, te-ai sters pe picioare, vrei nu vrei intinzi mainile si ti-am dat cu dezinfectant pe maini", spus Alexandru. Din aceasta afacere de familie traiesc 4 persoane. Alexandru spune insa ca este aproape de momentul in care va pune lacatul la usa. "Nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Am imprumutat bani la timp ca sa putem plati și pensii, salarii, ajutoare sociale sau linii de creditare. In calitate de ministru al Finantelor, am trei mesaje importante: 1. Avem scheme de ajutor pentru toți angajații și linii de creditare pentru toate firmele din Romania. 2. Pentru…

- Coronavirusul a devastat turismul, transporturile, industria restaurantelor si a barurilor, spun expertii consultati de MEDIAFAX. De asemenea, companiile nu mai obtin suficient profit incat sa isi plateasca an...

- Din cauza pericolului reprezentat de infecțiile cu coronavirus, se ia in calcul ca angajații Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavoda sa intre in izolare la locul de munca.Aceasta decizie ar putea fi luata in scurt timp, pentru a se putea asigura in bune condiții funcționarea Centralei de la Cernavoda,…

- Corespondența din Suedia: Institutul Karolinska din Stockholm, una din cele mai prestigioase universitați de medicina din lume, este cel care decide an de an cine ia Premiul Nobel in Medicina. Libertatea a vorbit cu Jan Albert, profesor in controlul bolilor infecțioase și cercetator la acest institut.Jan…

- Mihai Nicut, Serban Buscu (economica.net) Administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara va primi o suma de 30.000 de euro lunar, pe durata procedurii de insolvența a societații, iar la finalul ei un onorariu de 3% din “sumele rezultate”. Adunarea Creditorilor Complexului Energetic Hunedoara…

- Membri din conducerea Consiliului Județean al Elevilor, impreuna cu doi reprezentanți ai Consiliului Școlar „Lenau” au participat vineri la trei... The post Reprezentanții elevilor readuc problema navetei in atenția politicienilor appeared first on Renasterea banateana .

- Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar care construiește AFI Palace Brașov au conformat anunțul dat de bizbrasov privind ziua de 1 mai drept data inaugurarii mall-ului din Centrul Civic al Brașovului. Problema cea mai mare a dezvoltatorului este aceea ca, nici la aceasta ora, nu a primit aviz din…

- Turistii ar trebui sa vizitele obiectivele in intervale orare in care nu sunt foarte aglomerate iar biletele ar trebui rezervate din timp si folosita optiunea skip the line, recomanda consultantii in turism. Alte masuri de protectie suplimentara impotriva imbolnavirii, in cazul in care turistii isi…