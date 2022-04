Coronavirusul, în scădere: 1.709 cazuri noi Peste 1.700 de noi cazuri de Covid și 9 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.709 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 275 mai puține fața de ziua anterioara. 177 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 178 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

