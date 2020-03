Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…

- Marturia unui medic de la spitalul din Bergamo arata situația disperata in care se gasește sistemul sanitar din Italia. Medicii abia pot face fața cazurilor de coronavirus, astfel ca celelalte urgențe sunt mult neglijate. ”In mod normal, in cazul unui apel pentru un infarct, se intervenea in cateva…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Gorj, Ivanov Carmen, a fost demis, vineri, de ministrul Sanatații, dupa ce a trimis raportari inexacte cu privire la situația din primul județ in care a fost identificat un caz de infectare cu virusul Covid-19.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului…

- Autoritatile italiene au anuntat joi ca numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns la 14, iar cel al persoanelor infectate este de 530, potrivit Corriere della Sera, scrie news.ro.Joi au fost inregistrate doua noi decese. Intr-un comunicat transmis de agentia de Protectie Civila se arata…

- Coronavirusul care a aparut in decembrie in provincia chineza Hubei (centru) a fost denumit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii "COVID-19", a anuntat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters.

- Investigatorii ruși au deschis o ancheta penala dupa ce un bebeluș a fost scos pe balcon de parinții lui și a murit înghețat. Baiețelul de șapte luni a fost expus la temperaturi de -7 grade Celsius timp de cinci ore, în estul extrem al regiunii Khabarovsk, potrivit BBC NEWS.…