Coronavirusul face ravagii în Penitenciarul Giurgiu: 59 de cazuri confirmate DSP Giurgiu a declarat Penitenciarul focar de coronavirus, aici fiind inregistrate aproape 60 de cazuri de infectare, majoritatea in randul deținuților. Un deținut a murit joi seara, dar nu este inca clar daca din cauza infectarii cu coronavirus. Potrivit datelor oficiale, 43 de de deținuți din cadrul Penitenciarului de Maxima Siguranța Giurgiu au fost testați pozitiv pentru COVID-19, iar acestora li se adauga 16 agenți – cadre operative, astfel ca numarul toral de infectari COVID in unitatea penitenciara a ajuns la 59. Reprezentanții Penitenciarului spun ca toți deținuții testați pozitiv au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

