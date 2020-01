Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirusul a ajuns in China la 132 de persoane. De asemenea, au aparut alte 1.500 de noi cazuri, noteaza Reuters.Situația se agraveaza de la o zi la alta. Dupa ce, in urma cu o zi fusesera raportate 107 decese, acum numarul persoanelor rapuse de noul virus care s-a…

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- Bolnava este sotia barbatului suspectat in primul caz de contaminare cu coronavirusul, precizeaza intr-un comunicat David Williams. Cuplul a fost recent la Wuhan si s-a intors recent la Toronto.Ea s-a plasat in autoizolare de cand cuplul a sosit in Canada, precizeaza el. Citeste…

- Coronavirusul, aparut in China, a ucis 26 de persoane și a imbolnavit alte 800. Misteriosul virus s-a extins și in alte state, precum Thailanda, Japonia, Coreea de Sud și SUA. Wuhan, punctul zero al epidemiei, a fost inchis joi. Noul virus chinezesc este transmis de la om la om prin picaturi de saliva expectorate…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus este in creștere, semn ca nicio țara nu este cu adevarat pregatita sa faca fața celor mai recente provocari medicale. Și autoritațile de la noi fac plan de acțiune in eventualitatea in care acest virus ar ajunge in Romania.

- Pe masura ce noul coronavirus ucigaș din China face tot mai multe victime, oamenii se intreaba de unde a venit virusul. Un studiu publicat de patru cercetatori chinezi in revista Journal of Medical Virology, arata spre șerpi, potrivit Hotnews. Mai exact, spre cele doua specii de șerpi des intalnite…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

