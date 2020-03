Stiri pe aceeasi tema

- Asta inseamna ca aproximativ 8- din totalul membrilor parlamentului sunt infectati cu COVID-19. Misri a facut anuntul in timpul unei conferinte de presa sustinuta marti, la Teheran, citand o scrisoare deschisa adresata liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, de catre presedintele parlamentului,…

- Iraj Harirchi a fost cel care, in ultimele zile, a furnizat informatii presei despre raspandirea noului coronavirus Covid-19, pe teritoriul Iranului, indeplinind astfel functia de purtator de cuvant. Nu mai departe de luni, intr-o interventie televizata, el sustinea ca autoritatile iraniene tin situatia…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat vineri ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei ar trebui sa fie foarte atent la declarațiile sale, dupa ce liderul de la Teheran a criticat dur vineri Statele Unite în contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Mediafax,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condus, vineri, rugaciunea de la Moscheea Imam Khomeini din Teheran, pentru prima oara in ultimii opt ani, pe fondul valului de indignare care acopera in ultimele zile societatea iraniana in urma doborarii accidentale a avionului ucrainean, relateaza…

- Corespondenții agențiilor internaționale de presa au relatat sambata despre puternicele manifestații de la Teheran, la care s-a cerut inclusiv demisia ayatolahului Ali Khamenei, dupa recunoașterea oficiala a responsabilitații Iranului pentru accidentul soldat cu prabușirea avionului companiei Ukraine…

- Ghidul suprem iranian a condus luni o scurta rugaciune la Universitatea din Teheran in fata sicriului cu ramasitele pamantesti ale generalului Qassem Soleimani, ucis vineri intr-un atac cu drona al SUA in Irak, informeaza AFP potrivit Agerres. Avandu-i alaturi pe presedintele iranian Hassan Rouhani,…

- Președintele Donald Trump, a publicat, vineri, pe Twitter, un mesaj prin care a tachinat Iranul, in urma atacului aerian american in care influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis, scrie Daily Mail.Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca "Iranul nu a caștigat niciodata un razboi,…