- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat, in urma cu puțin timp, ca slujbele vor fi oficiate fara credincioși in interiorul lacașelor de cult. Articolul 9 din Ordonanța militara nr. 1/2020 a fost completat, in aceasta seara, dupa cum urmeaza: Se pot oficia slujbe in lacașurile de cult, de…

- Conform ordonanței militare anunțate de Marcel Vela, numarul de persoane care pot participa la o ceremonie militara cu caracter privat va fi limitat. Astfel, conform ordonanței, doar opt persoane pot participa la o inmormantare. Iata textul care reglementeaza acest lucru: (3) Se pot oficia acte liturgice/religioase…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a anunțat sambata seara, intr-o conferința de presa la sediul MAI, ca a emis o ordonanța militara prin care sunt luate mai multe masuri in cadrul starii de urgența in vigoare din 16 martie. Astfel, este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai…

- Ordonanța militara prin care circulația oamenilor este restricționata restricționata, iar intrarea in Romania a cetațenilor straini este interzisa a fost anunțata, sambata, de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Ordonanța militara prin care circulația oamenilor este restricționata restricționata,…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca se suspenda activitatea de servire și consum in restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice. Activitatea lor poate continua insa pentru livrare la domiciliu sau alte activitați, care nu presupun clienți intr-o incinta. Este vorba de…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…