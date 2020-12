ToPremierul nipon Yoshihide Suga i-a indemnat vineri pe japonezi sa petreaca sarbatorile de Anul Nou "in liniste" si sa evite reuniunile ample cu familia si prietenii, pentru a limita recenta crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus, relateaza Kyodo si Reuters.



Seful executivului nipon a respins totodata, in conferinta sa de presa de final de an, necesitatea de a declara din nou stare de urgenta, adaugand ca guvernul sau doreste ca parlamentul sa adopte legislatia necesara pentru a acorda compensatii restaurantelor, barurilor si altor localuri nevoite sa-si scurteze…