Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce in Italia au loc discuții aprinse in ceea ce privește revenirea copiilor la scoala in conditiile noului val al pandemiei, ministrul italian al educatiei, Patrizio Bianchi, a sustinut vineri sa se impuna vaccinarea obligatorie a cadrelor didactice, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.…

- Statul și-a propus anterior sa atinga rata de vaccinare a populației de cel puțin 70 la suta in toamna acestui an, dar campania de imunizare se desfașoara lent, spun autoritațile. Se ia in calcul scenariul de introducerii vaccinarii obligatorii?

- Zece angajati ai unui azil de batrani din Volos, Grecia, au fost suspendati luni pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, in prima zi a intrarii in vigoare a legii care face obligatorie vaccinarea in aceste unitati, informeaza France Presse. Ca raspuns la raspandirea variantei…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat luni ca convingerea oamenilor cu privire la meritele unui vaccin COVID-19 ar fi mult mai eficienta decat incercarea de a face ca vaccinarile sa fie obligatorii. OMS a spus ca sarcina va reveni țarilor, individual, cu privire la modul in care vor sa iși desfașoare…

- Germania nu intentioneaza sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, care mizeaza in continuare pe „bunavointa” pacientilor si „publicitatea” in favoarea vaccinurilor. In Franța, Emmanuel Macron a vorbit despre „abordarea vaccinarii obligatorii…

- ​Partidele de dreapta din Italia îsi consolideaza planurile de cooperare în vederea alegerilor din 2023, a declarat luni fostul prim-ministru si seful partidului conservator Forza Italia, Silvio Berlusconi, transmite dpa citata de Agerpres.Silvio Berlusconi a spus ca Matteo Salvini,…

- Partidul conservator Forza Italia al lui Silvio Berlusconi are in vedere o fuziune cu Liga lui Matteo Salvini, au relatat sambata media italiene preluate de dpa si Agerpres. Surse din Liga au precizat ca posibila fuziune nu va fi o "anexare", ci o alaturare a fortelor pentru Italia. Problema ar urma…

- Partidul conservator Forza Italia al lui Silvio Berlusconi are in vedere o fuziune cu Liga lui Matteo Salvini (extrema dreapta), au relatat sambata media italiene preluate de dpa. Surse din Liga au precizat ca posibila fuziune nu va fi o "anexare", ci o alaturare a fortelor pentru Italia. Problema ar…