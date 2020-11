Ministrul de externe bulgar, Ekaterina Zaharieva, a anuntat miercuri ca se autoizoleaza dupa ce un membru al echipei sale a fost testat pozitiv la coronavirus, relateaza Reuters si BTA. "Ma autoizolez ca urmare a unui caz confirmat de COVID-19 in echipa mea. Ma simt bine si voi continua sa imi indeplinesc indatoririle", a scris pe Twitter sefa diplomatiei bulgare, care este si vicepremier. Ministrul de externe adjunct Petko Doikov a avut un test rapid pozitiv in urma unei verificari de rutina in MAE bulgar, a mentionat ministerul intr-un comunicat. Doikov a facut si un test PCR, ale carui rezultate…