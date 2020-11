Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu COVID-19 in municipiul Constanța a ajuns la 7,83 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in județ rata de infectare se situeaza la 5,2 cazuri la mia de locuitori, a informat, luni, Direcția de...

- Trei localitati din Vrancea se apropie de o rata de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori, dar rata de incidenta la 14 zile in judet ramane una dintre cele mai scazute la nivel national, de 1,43 cazuri la mia de locuitori, a informat, marti, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea."Rata…

- Avem prima zona din județul Buzau in care populația este nevoita sa respecte condiții mai severe, in contextul imbolnavirilor de COVID. Comuna Largu intra in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. Sunt cinci imbolnaviri inregistrate in ultima perioada. Direcția…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Constanta a fost, marti, de 2,13, conform datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica (DSP), astfel ca in sedinta de analiza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca in localitatile unde incidenta depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori…

- Instituția Prefectului informeaza ca potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Buzau, avand in vedere HG nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15.10.2020, rata de infectare la nivelul județului este de 0,76/1000 de locuitori,…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 4549 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 7 persoane diagnosticate…