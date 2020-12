Presedintele Vladimir Putin le-a ordonat autoritatilor ruse, miercuri, sa inceapa saptamana viitoare vaccinarea voluntara in masa impotriva COVID-19, in contextul in care Rusia a inregistrat 589 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, transmit Reuters si EFE.



Seful statului rus a anuntat ca in termen de cateva zile Rusia va fi produs 2 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19.



Saptamana trecuta, Rusia a declarat ca vaccinul sau Sputnik V are o eficienta de 92% in a proteja oamenii de COVID-19, conform rezultatelor preliminare.



Vicepremierul…