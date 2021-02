Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ia in considerare inasprirea restrictiilor impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters. Orban a spus ca toate…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca sistemul de sanatate al Ungariei va rezista presiunii in crestere exercitata de valul trei al pandemiei de COVID-19, pentru ca va intensifica procesul de vaccinare cu noi transe de doze de vaccin, informeaza Reuters. Cateva tari central-europene lupta…

- Ungaria nu va putea ridica restrictiile existente impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus decat dupa ce poate realiza o vaccinare in masa a populatiei, a sustinut vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul national de radio, transmite Reuters. Orban a…

- Ungaria va extinde actualele restricții, inclusiv interdicția de a circula noaptea, pana pe 1 februarie. Masura a fost luata pentru a combate raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus, a declarat premierul Viktor Orban la radioul de stat, potrivit Reuters.Orban a spus și ca invațamantul gimnazial…

- Ungaria va cumpara vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul mecanismului Uniunii Europene, fie direct din China, intrucat Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters.

- Autoritatile ungare au inceput sambata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decat in majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata,…