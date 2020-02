Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- Mai multi romani care traiesc in regiunea Lombardia au filmat rafturile goale ale magazinelor. O romanca stabilita acolo povesteste ca oamenii risca sa ajunga la inchisoare daca ies din regiune, in timp ce un barbat a fost nevoit sa-si improvizeze o masca, pentru ca nu se mai gasesc in farmacii,…

- Pasagerii care vin din Italia - unde cinci persoane audecedat și peste 150 sunt infectate cu coronavirus, sunt verificate cand intrain Romania. La Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” suntanalizate mai multe probe de la persoane suspectate de infecție și inca seașteapta rezultatele. Ce se discuta…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…

- Autoritatile sanitar-veterinare s-au deplasat la Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara in dimineata zilei de duminica, 23 februarie, dupa aterizarea unui avion al companiei WizzAir, din directia Bergamo.

- Anunțul Ministerului Afacerilor Externe. MAE a anunțat ca niciun roman nu se afla printre persoanele din Italia infectate cu coronavirus. Autoritațile din Peninsula au luat masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului ucigaș, dupa ce au fost confirmate noi cazuri.

- Primele cazuri de coronavirus și-au facut apariția in Italia, iar sportul din Peninsula este serios afectat. Majoritatea ligilor inferioare de fotbal și-au amanat deja toate etapele, iar cele 51 de cazuri in care coronavirusul a fost depistat (39 doar in Lombardia) au produs efecte și in Serie B. Astfel,…