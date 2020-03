Coronavirus: Vânzările capodoperei lui Camus, "Ciuma", cresc puternic Capodopera lui Albert Camus, &"Ciuma&", a revenit în interesul cititorilor la începutul anului 2020, pe fondul temerilor legate de noua epidemie de coronavirus, scrie bfmtv.



Potrivit Edistats, vânzarile cunosc o creștere puternica în raport cu anul 2019. Astfel, la sfârșitul lui ianuarie, vânzarile ediției Folio erau în jur de 1.700 de exemplare.



Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

