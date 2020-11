Stiri pe aceeasi tema

- Italia, Spania, Franta și Portugalia conduc in topul producatorilor de vin din UE. Germanii, olandezii și danezii consuma cel mai mult Productia de vin a Uniunii Europene (inclusiv vin spumant, porto si must) a fost de 15,8 miliarde litri in anul 2019, iar cei mai mari producatori au fost Italia, Spania,…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat duminica o intelegere intre guvernul sau si Moscova pentru achizitionarea a 10 milioane de vaccinuri rusesti Sputnik-V, relateaza AFP. "Am garantat peste 10 milioane de vaccinuri pentru primul trimestru al anului viitor (...) Venezuela…

- Ungaria va inchide barurile si cluburile de noapte si va impune o interdictie de circulatie pe timpul noptii, pentru a limita infectarile cu coronavirus, a anuntat marti seara premierul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat pe Facebook. Noile restrictii intra in vigoare de la miezul noptii de marti…

- Primul lot de vaccinuri va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, preluat de Reuters, potrivit Agerpres.Orban a aratat ca Ungaria discuta despre vaccinuri cu China si…

- Primul lot de vaccinuri va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, preluat de Reuters, potrivit AGERPRES.Orban a aratat ca Ungaria discuta despre vaccinuri cu China si…

- Primul lot de vaccinuri va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, a anunțat premierul Viktor Orban, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Guvernul de la Budapesta a cerut expertilor medicali din tara sa analizeze eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de Rusia si de China, pentru posibile achizitii viitoare, a anuntat seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.Ungaria este pregatita…