- Guvernul ungar a inceput procesul de retragere a puterilor speciale controversate acordate premierului Viktor Orban odata cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, transmite miercuri dpa potrivit Agerpres. O propunere legislativa in aceasta privinta a fost depusa de catre vicepremierul Zsolt Semjen putin…

- Starea de urgenta controversata adoptata in Ungaria pentru a lupta impotriva noului coronavirus ar urma sa fie ridicata la 20 iunie, a anuntat marti guvernul premierului Viktor Orban, acuzat ca a profitat de pandemie pentru a-si consolida puterea, relateaza AFP si Reuters."Un proiect de lege…

- Controversata stare de urgența instituita in Ungaria in vederea combaterii propagarii coronavirusului va fi ridicata la sfarșitul lunii mai, a anunțat premierul Viktor Orban la o conferința de presa la Belgrad, unde s-a aflat intr-o vizita la invitația lui Aleksandar Vucic. De ce “controversata stare…

- In urma cu doua saptamani, Guvernul a ridicat anumite restrictii in afara capitalei, permitand redeschiderea magazinelor si teraselor localurilor, fara un orar fix, dar si a piscinelor in aer liber. Purtarea mastilor a ramas obligatorie in magazine si in transportul public. "A devenit clar…

- Guvernul ungar autorizeaza redeschiderea teraselor restaurantelor, a bailor termale si a muzeelor in aer liber in provincie, dand unda verde totodata antrenamentele sportivilor profesionisti. Aceste libertati regasite nu se refera insa la Budapesta, capitala tarii unde se concentreaza 70% din cele 2.700…

- Expertii se asteapta ca varful epidemiei de COVID-19 sa se produca in Ungaria in ziua de 3 mai, a declarat prim-ministrul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat duminica pe pagina sa oficiala de Facebook, transmite Reuters. Premierul Orban, care a vizitat un spital, a mai afirmat ca, pana la acel…