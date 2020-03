Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a vorbit cu Vasile, 48 de ani, despre ce inseamna epidemia de coronavirus pentru un șofer de autocar pe ruta Romania-Italia. La granița se ia temperatura, dar nu exista puncte de dezinfecție, totul ramane, deocamdata, la latitudinea firmelor. Din discuția cu el, un simplu șofer, apar și primele…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala. Meteorologii spun ca bucureștenii vor avea parte de vreme deosebit de calda azi, insa joi este așteptata o racire, astfel ca temperaturile vor scadea la jumatate de la o zi la alta. Potrivit ANM, miercuri …

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru astazi ploi slabe pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Temperatura aerului, in timpul zilei, va oscila intre 5 și 10 grade Celsius. In partea de nord a țarii, in timpul zilei, se vor inregistra pana la 8…

- Cea mai scazuta temperatura din acest an, minus 32 de grade Celsius, a fost inregistrata in cursul noptii de miercuri spre joi pe Varful Iezer din Muntii Pietrosul Rodnei, a spus purtatorul de cuvant al Prefecturii Maramures, Dan Buca, citat de Agerpres."Indicele de racire a atins, aseara, valoarea…

- Miercuri, 29 ianuarie 2020, se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. La munte va ninge viscolit.Vor fi innorari in cea mai mare parte a țarii. In Banat și in Crișana, se vor semnala precipitații mixte, iar in restul teritoriului, vor fi ploi slabe.Vantul…

- Temperatura apelor oceanului planetar a atins, in 2019, cea mai ridicata valoare din istoria inregistrarilor meteorologice, iar ritmul incalzirii acestora se accelereaza, potrivit unui nou studiu publicat marti. Anul trecut, temperatura apelor oceanelor a fost cu circa 0,075 grade Celsius…

- Sambata și duminica se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele specifice perioadei, dar duminica acestea scad si apar și precipitatiile, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo pentru Bucuresti, in weekendVineri, regimul termic diurn va fi caracterizat…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, pentru prima si a doua zi de Craciun. Temperatura va urca pana la 8-9 grade, cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab la moderat, scrie news.ro.”Cerul va avea innorari temporare si trecator vor fi conditii…