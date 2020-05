Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilatie pentru a ajuta Rusia sa combata epidemia COVID-19, la cateva saptamani dupa ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Venind concret in sprijinul proiectului Alaturi la greu. Ajutam Suceava, derulat de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, inca de la inceputul crizei sanitare provocata de pandemie, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a avut inițiativa donarii sumei de 96.752 lei (20 000 euro) din Fondul „Filantropia”…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, care citeaza media de la Moscova, scrie Agerpres.Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa…

- Statele Unite sint dispuse sa ofere Rusiei aparate de ventilație artificiala a plaminilor ca un ajutor in lupta impotriva raspindirii noului coronavirus. Acest lucru era anunțat miercuri in cadrul briefing-ului pentru jurnaliști din Casa Alba de catre președintele SUA. ”Cred ca Rusia va avea nevoie…

- Rusia va trimite 11 avioane militare cu echipamente medicale in Serbia, pentru a asista Belgradul in lupta cu epidemia, conform unui anunt dat publicitatii vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Reuters potrivit Agerpres. Serbia, tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, a…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, in vizita la spitalul din Moscova (foto: Anadolu Agency) Dupa ce presedintele Vladimir Putin a sustinut pana la 25 martie ca in Federatia Rusa nu exista pandemia coronavirus iar statisticile oficiale numarau mai putine cazuri de infectii decat in Luxemburg…

- Interdicția pentru batrani de a mai ieși din case va fi valabila in perioada 26 martie – 14 aprilie, a anuntat Seghei Sobianin. Intrebat in ce masura interdicția i se va aplica și președintelui Vladimir Putin, care are 67 de ani, primarul Moscovei a spus ca seful de la Kremlin lucreaza unde…