Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va intampina probleme ''existentiale'' in cazul in care nu da dovada de solidaritate in criza privind epidemia COVID-19, a afirmat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene Amelie de Montchalin, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Trebuie sa pregatim impreuna iesirea…

- China si Rusia nu trebuie sa instrumentalizeze ajutoarele pe care le ofera altora in cadrul crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus, a declarat duminica Amelie de Montchalin, secretar de stat francez pentru afaceri europene, care a deplans punerile in scena cu scop propagandistic, relateaza…

- Criza mondiala creata de pandemia de coronavirus nu va putea fi depașita decat prin solidaritate intre țarile din Uniunea Europeana, prin solidaritate intre guvern și companii, prin solidaritate intre guvern și cetațenii Romaniei. Fiecare trebuie sa contribuie la efortul colectiv de invingere a coronavirusului…

- Ministrul german de externe Heiko Maas face apel la solidaritate internationala in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri dpa. "Eforturile nationale care ni se cer tuturor acum nu trebuie sa conduca la o spirala a egoului national", a afirmat Maas pentru dpa inaintea unei intrevederi…

- Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) sustine ca epidemia de coronavirus ar putea induce in Uniunea Europeana o criza economica si una sociala, iar in acest context Europa va avea nevoie de un plan de stimulare economica, la fel de eficient ca cel din 2008, care a avut menirea sa combata efectele…

- "Franta nu va sacrifica (intreg) continutul acordului pentru probleme ce tin de calendar", a subliniat Amelie de Montchalin pentru Asociatia Presei diplomatice franceze."Nu dorim un acord cu orice pret", a mai adaugat ea, sugerand ca nu se pune problema de a "sacrifica" acest continut din…

- Franta este pregatita pentru eventualitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa depaseasca anul 2020 daca va fi necesar sa se negocieze acordul asupra viitoarei relatii dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), a declarat marti secretarul de stat francez pentru afaceri europene, informeaza…

- Franta este pregatita pentru eventualitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa depaseasca anul 2020 daca va fi necesar sa se negocieze acordul asupra viitoarei relatii dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), a declarat marti secretarul de stat francez pentru afaceri europene, informeaza…