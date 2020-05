Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Phoenix, ca grupul de lucru pentru gestionarea epidemiei noului coronavirus de la Casa Alba urmeaza sa isi incheie activitatea in contextul in care SUA intra in a doua faza de gestionare a consecintelor epidemiei noului coronavirus, informeaza Reuters. "Mike Pence si grupul de lucru au facut o treaba excelenta", a declarat Trump in timpul unei vizite la o fabrica de masti din Arizona. "Dar acum studiem un format un pic diferit ce vizeaza siguranta si deschiderea si probabil vom organiza un grup diferit in acest scop". Intrebat daca decreteaza…