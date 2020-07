Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doua luni de cand Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, au dezvaluit ca au fost infectati cu coronavirus. Actorul se protejeaza acum mai mult ca niciodata. In data de 11 martie, in urma unei postari pe Instagram, intreaga lume a aflat chiar de la star cruntul diagnostic.

- Actorul american Tom Hanks a publicat, pe conturile sale de social media, fotografia unei pungi cu plasma pe care a donat-o pentru bolnavii de COVID-19, la un spital din Los Angeles.Starul premiat cu Oscar a scris pe Instagram: "Aceasta este punga de plasma de saptamâna trecuta. Ce punga!…

- Tom Hanks a publicat, miercuri, o poza cu plasma pe care a donat-o. "Aceasta este perfuzia cu plasma. Dupa ce completezi toate hartiile, este atat de usor ca si cum ai trage un pui de somn", a scris Tom Hanks pe Instagram referitor la donarea de plasma. View this post on Instagram…

- Los Angeles, 27 apr /Agerpres/ - Actorul Tom Hanks si sotia lui, Rita Wilson, care s-au vindecat de COVID-19, au donat sange pentru a-i ajuta pe oamenii de stiinta din Statele Unite sa dezvolte un vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza site-ul revistei Variety. La inceputul lunii martie, starul…

- Dupa ce s-au vindecat de COVID-19, Tom Hanks si sotia sa, actrita Rita Wilson, au donat sange pentru un studiu care are ca scop crearea unui vaccin impotriva acestei boli.Cei doi au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus in luna martie, pe cand se aflau in Australia si au stat internati…

- Tom Hanks si Rita Wilson au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus in luna martie, pe cand se aflau in Australia si au stat internati in spital doua saptamani. Actorul in varsta 63 de ani a povestit ca a avut dureri mari si era foarte obosit. Starul de la Hollywwod spune ca a incercat sa faca…

- Nici vedetele nu au fost ocolite de virusul nemilos COVID-19, iar cele care s-au vindecat vorbesc acum despre suferința lor și despre manifestarile bolii care a atins pana acum mai mult de doua milioane de persoane la nivel global. Printre primele celebritați infectate cu Coronavirus s-au numarat Pink,…

- Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost primele vedete care au anunțat ca s-au infectat cu coronavirus. Deși au trecut cu bine peste boala, soția actorului spune ca medicamentul cu care a fost tratata in spitalul din Australia, clorochina, i-a provocat "efecte secundare extreme .