- Contestata în unele state americane, restricționarea se bucura de un sprijin larg în New York unde oamenii din acest stat, epicentrul epidemiei, susțin într-un procent covârșitor - 87% - decizia guvernatorului lor de a menține masurile de restricție pâna ''pe 15…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta miercuri cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor si Sanatatii.

- Masura izolarii sociale a fost introdusa pentru a opri raspandirea epidemiei de coronavirus și presupune ca oamenii sa ramane in locuințe și sa nu aiba contact decat cu cei care locuiesc alaturi de ei. Anthony Williams, in varsta de 69 de ani, a aparut in instanța fiind acuzat ca și-a ucis…

- Cum vad romanii masurile impotriva pandemiei de coronavirus? Eficiente, utile și importante pentru a stopa raspandirea Covid-19. Intr-un sondaj realizat de INSCOP, un procent foarte mare, peste 98% au declarat ca vor respecta fiecare masura impusa de autoritați.

- Epidemia de coronavirus a izbucnit in China, țara de suflet a lui Matteo, la finalul anului trecut. Deși avea programat un turneu, artistul a fost nevoit sa anuleze totul, chiar daca la mijloc era un onorariu de 100.000 de mii de euro! De mai bine de doi ani, Matteo este vazut ca un adevarat idol in…

- Veranda Mall a adoptat o serie de masuri suplimentare pentru protectia angajatilor si clientilor fata de infectarea cu virusul COVID-19, informeaza reprezentantii centrului comercial intr-un comunicat remis joi.Astfel, Veranda Mall a implementat schimbari in regulamentul de functionare, pentru…

- Blocul National Sindical (BNS) a solicitat, marti, convocarea de urgenta a Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, ca urmare a situatiei de forta majora determinata de aparitia si in Romania a epidemiei de coronavirus (COVID - 19)."Masurile deja anuntate de Guvern, ca raspuns la…

