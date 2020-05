Coronavirus: Spania extinde starea de urgenţă pentru încă două săptămâni Spania extinde starea de urgenta impusa pentru a combate pandemia de coronavirus pentru inca doua saptamani incepand de duminica. Masura permite guvernului sa controleze deplasarile oamenilor in timp ce relaxeaza gradual izolarea nationala, informeaza Reuters. Parlamentul a aprobat masura miercuri, dupa ce prim-ministrul Pedro Sanchez, care conduce un guvern de coalitie fragila, a obtinut suficient sprijin din partea partidelor de opozitie. Spania, unde peste 25.000 de oameni au murit din cauza COVID-19, se afla in izolare inca din 14 martie, iar actuala stare de urgenta se incheie sambata la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

