- Ministrul sanatatii din Slovenia, Ales Sabeder, a interzis toate evenimentele publice desfasurate în spatii închise cu peste 500 de participanti din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat sâmbata seara într-un comunicat institutia de resort, transmit Reuters și agerpres.Interdictia…

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, acesta are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Numarul deceselor provocate în Italia de epidemia de coronavirus a crescut cu 27 în ultimele 24 de ore, ajungând la 79, a comunicat marti Agentia de protectie civila, transmit Reuters si dpa. În acelasi timp, au fost recenzate 2.502 cazuri de contaminare, fata de…

- Portugalia a înregistrat, luni, primele doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a informat ministrul Sanatatii, Marta Temido, într-o conferința de presa. În primul caz este vorba de un barbat care a calatorit recent în Italia, cel de al doilea fiind…

- Autoritatile au confirmat marti seara primul caz de coronavirus in landul Baden-Wuerttemberg, sudul Germaniei, dupa ce un un barbat in varsta de 25 de ani care a fost recent la Milano a fost testat pozitiv, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat, Ministerul Sanatatii din land…

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…