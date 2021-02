Coronavirus: Slovacia controlează mai strict frontierele La frontierele Slovaciei se fac de miercuri controale mai stricte, motivate de autoritatile de la Bratislava prin pericolul noilor tulpini de coronavirus care se transmit in Europa, relateaza AFP. Ministerul Sanatatii a anuntat ca oricine intra in tara va trebui sa stea in carantina 14 zile, iar unele puncte de trecere a frontierei, cu tranzit mai redus, au fost inchise - catre Polonia, chiar de luni. "Noul regim la frontiere urmareste sa impiedice propagarea noilor mutatii ale coronavirusului", a declarat ministrul sanatatii, Marek Krajci. Guvernul slovac a prevazut exceptii pentru angajatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La frontierele Slovaciei se fac de miercuri controale mai stricte, motivate de autoritatile de la Bratislava prin pericolul noilor tulpini de coronavirus care se transmit in Europa, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Ministerul Sanatatii a anuntat ca oricine intra in tara va trebui sa stea…

- O tulpina a coronavirusului, care a fost descoperita in ianuarie intr-o ferma de nurci din Polonia, poate fi transmisa și la om, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii de la Varșovia.

- Investițiile in piața imobiliara din Romania au crescut in 2020 in ciuda contextului pandemic, iar piața a inchis anul cu o valoare totala a tranzacțiilor de aproape 900 de milioane de euro, ceea ce reprezinta aproximativ 8,5% din volumul total de investiții de 10,4 miliarde de euro inregistrat de cele…

- Investitiile în piata imobiliara din România au crescut în 2020 în ciuda contextului pandemic, la finalul anului valoarea totala a tranzactiilor fiind de aproape 900 de milioane de euro, ceea ce reprezinta aproximativ 8,5% din volumul total de investitii, de 10,4 miliarde de…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Ucraina a inclus din nou Moldova in lista țarilor din „zona roșie”. Acest lucru este menționat intr-un comunicat de presa plasat pe site-ul Ministerului Sanatații din țara vecina. Astfel, pe langa Moldova, din lista mai fac parte alte 80 de țari, cum ar fi Romania, Rusia,…

- Livrarile de gaze ale grupul Gazprom in afara fostei URSS au scazut cu 10% in 2020, din cauza pandemiei. Ce cantitate de gaze rusești a cumparat Romania Grupul rus Gazprom a anuntat ca in 2020 a exportat cu 10% mai putine gaze naturale in afara fostei URSS decat in 2019, pe fondul pandemiei de coronavirus,…

- Guvernul ungar își menție opoziția fața de condiționarea accesului la banii europeni de standardele democratice, blocând bugetul UE și planul de relansare economica prin veto, a precizat joi purtatorul de cuvânt al premierului Viktor Orban. Gergely Gulyas a mai spus într-o…

- International Business Machines (IBM) vrea sa-și reduca efectivele europene cu 10.000 de oameni, o cincime din totalul angajaților de pe continent, pentru a reduce costurile, spun surse citate de Bloomberg. Cel mai mult se va simți restructurarea în Marea Britanie și Germania, dar vor fi afectate…