Coronavirus Scoția: Pandemia sporește popularitatea separatiștilor / 54% dintre scoțieni susțin acum independența Având în vedere sondajele, dar și vânzarile masive de maști de protecție, popularitatea premierului scoțian Nicola Sturgeon și lupta ei pentru independența națiunii merg bine, scrie AFP.

Nicola Sturgeon se afla într-o creștere a popularitații fiind vazuta ca un bun manager al pandemii de coronavirus, fapt care îi folosește și în lupta pentru independența pe care o apara cu ardoare.

Potrivit unui sondaj Panelbase publicat saptamâna trecuta, Nicola Sturgeon are 60% opinii favorabile pentru gestionarea crizei de Covid, iar 54% dintre scoțieni susțin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

