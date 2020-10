Coronavirus: Rusia recunoaşte o 'creştere serioasă' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri 'o crestere serioasa' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fata acestei situatii, relateaza AFP. 'Observam o crestere a numarului de cazuri noi de coronavirus in ultimele doua saptamani. Este o crestere serioasa', a afirmat Golikova intr-o conferinta de presa, conform imaginilor difuzate de televiziunea publica Rossia-24. Autoritatile ruse au raportat vineri 9.412 de noi cazuri de coronavirus si 186 de decese din cauza COVID-19 in ultimele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri 'o crestere serioasa' a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fata acestei situatii, relateaza AFP.

- Autoritațile au anunțat, miercuri, ca mai au disponibil 127 de locuri pentru pacienții Covid, niciunul la terapie Intensiva. Asta in condițiile in care, numai in ultimele 24 de ore, au fost testate pozitiv 76 de persoane, iar in județ exista 593 de cazuri active.

- In Belgia s-a inregistrat o crestere galopanta a cazurilor noi de COVID-19. Din cauza numarului de infecții cu coronavirus si a spitalizarilor, la Bruxelles s-au impus noi restrictii. Barurile si cafenelele se vor inchide la ora 23.00, iar in piete este interzis consumul de alimente. Belgia se confrunta…

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Autoritațile elene au inasprit restricțiile in Atena, pe masura ce infectiile cu coronavirus continua sa creasca. Conform noilor masuri, de luni pina pe 4 octombrie, maximum noua persoane se vor putea aduna impreuna in aer liber, in timp ce pina la 20 de persoane pot participa la inmormintari, nunti…

- Autoritațile sibiene informeaza ca la data de astazi, 12 septembrie a.c. in județul Sibiu sunt active 302 de cazuri confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2. Demn de remarcat, sambata, 12 septembrie, 3 sunt orașele sibiene care NU au niciun caz activ. In Plus, la Slimnic a scazut numarul cazurilor…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55…

- Un buzoian acuza Primaria ca a organizat o manifestare cu multe persoane, desi numarul cazurilor de coronavirus e in crestere: S-a deschis dosar penalProcurorii din Buzau au deschis un dosar penal pentru ”zadarnicirea combaterii bolilor”, dupa ce au primit o plangere ca Primaria Buzau a organizat…