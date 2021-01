Coronavirus: Rusia analizează posibilitatea emiterii unor certificate de vaccinare pentru călătoriile în străinătate Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova sa analizeze posibilitatea emiterii unor certificate pentru acele persoane care au fost inoculate cu vaccinurile rusesti dezvoltate impotriva maladiei COVID-19 si care doresc sa calatoreasca in strainatate, se afirma intr-un document publicat luni de Kremlin, informeaza Reuters.



Potrivit aceluiasi document, guvernul rus a primit si sarcina de a se asigura ca astfel de certificate vor fi recunoscute pe plan international.



Rusia, care ocupa locul al patrulea in topul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

